Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft vrijdag kort gereageerd op berichtgeving van de NOS dat ruim een miljoen vaccindoses later verwacht worden dan het eerste kwartaal.

Volgens De Jonge is de vaccinatiestrategie afhankelijk van veel factoren en informatie die het ministerie ontvangt, terwijl die informatie op dagelijkse basis kan verschillen. "Niettemin willen we in al die onduidelijkheid toch iets van houvast creëren over wanneer welke groep zich kan laten vaccineren, en welke volgorde."



De minister zegt niet te schrikken van de latere levering van vaccins; het kan volgens hem ook goed mogelijk zijn dat er binnenkort een meevaller komt. Omdat het vaccinatieschema onder voorbehoud is, heeft De Jonge beloofd dat hij alle nieuwe informatie steeds zal delen. Iedere twee weken zal de minister een Kamerbrief opstellen, de eerste update volgt dinsdag.