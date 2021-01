Het vaccin van Pfizer en BioNTech lijkt te werken tegen de zeer besmettelijke varianten van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn ontdekt.

Dat meldt Pfizer na een laboratoriumstudie die het Amerikaanse bedrijf samen met wetenschappers van de University of Texas uitvoerde.

Aanvankelijk werd gemeld dat de vaccins mogelijk minder effectief zouden zijn in de strijd tegen de nieuwe coronavarianten. Het was niet zeker of de antilichamen ook zouden werken tegen de nieuwe gemuteerde varianten, maar dat blijkt dus wel het geval.

Het gaat om bevindingen na het eerste onderzoek. Pfizer en BioNTech vinden het echter bemoedigend dat het vaccin effectief lijkt in de strijd tegen de gemuteerde virusvarianten, evenals tegen vijftien andere mutaties waarmee het bedrijf eerder testte.