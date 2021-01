De Japanse regering roept de noodtoestand uit in Tokio en omliggende gebieden. Zo moet de snelle verspreiding van het coronavirus worden tegengegaan. De Japanse autoriteiten maakten donderdag voor het eerst melding van meer dan zevenduizend nieuwe besmettingen, meldt de Japanse omroep NHK.

Premier Suga Yoshihide zei dat de pandemie erger is geworden dan ze zich in Japan "ooit hadden kunnen voorstellen". Hij sprak de hoop uit dat eind volgende maand kan worden begonnen met vaccineren tegen COVID-19. Ook hoopt de premier dat de Olympische Spelen komende zomer kunnen doorgaan.

De noodtoestand gaat minder ver dan lockdownmaatregelen in sommige andere landen. Horecazaken worden gevraagd de deuren om 20.00 uur te sluiten. Inwoners krijgen het dringende verzoek na dat tijdstip alleen voor belangrijke zaken het huis uit te gaan. Scholen en kinderopvangcentra hoeven de deuren niet te sluiten.

De maatregelen gaan vrijdag in en blijven tot zeker 7 februari van kracht. Het is de tweede keer in minder dan een jaar tijd dat de noodtoestand wordt uitgeroepen. Dat gebeurde in april ook al.