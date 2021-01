Vanwege de grote toename van het aantal coronabesmettingen op Aruba heeft de regering woensdag bekendgemaakt vanaf 7 januari extra maatregelen in te voeren. Zo wordt de avondklok die enkele dagen voor Oud en Nieuw is ingesteld, verlengd tot eind januari. Dat betekent dat alle winkels om 22.00 uur moeten sluiten en niemand na 23.00 uur de straat op mag. Daarnaast is het verboden om vanaf 19.00 uur op een parkeerplaats of een strand te zijn. Daarmee wil de overheid voorkomen dat mensen in groepen bijeenkomen.

Aruba kende dinsdag 110 nieuwe coronabesmettingen, woensdag waren dat er 96. Daarmee is het aantal mensen dat momenteel met het virus besmet is gestegen tot 488. Met de stijging neemt de druk op het ziekenhuis toe. De overheid wil er alles aan doen om een derde coronagolf op het eiland te voorkomen.

De politie heeft speciale maatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Zo worden boetes verhoogd en is het niet toegestaan in groepen bij elkaar te komen. Daarnaast mogen horecagelegenheden geen activiteiten organiseren en voor boten en jachten geldt een maximum van vier personen. Supermarkten mogen maar één lid per familie toelaten.