Een groep van negentien gevangenen van de penitentiaire inrichting Amerswiel in Heerhugowaard heeft aangifte tegen de gevangenisdirecteur gedaan. Ze stellen hem verantwoordelijk voor de verspreiding van het coronavirus binnen de gevangenismuren, omdat het dragen van mondkapjes voor hen verboden is, meldt de Volkskrant donderdagochtend.

In de aangifte zou staan dat de afgelopen maanden op alle afdelingen in de gevangenis besmettingen hebben plaatsgevonden. De gevangenen wijten de uitbraak onder meer aan het mondkapjesverbod, schrijft de krant. Ook zouden de gevangenen zich gedwongen voelen om zonder beschermingsmiddelen werk te verrichten in dezelfde ruimte. Daarnaast zou de gevangenis onvoldoende rekening houden met gevangenen die vanwege hun gezondheid in de risicogroep vallen.



Gedetineerden mogen vanwege de veiligheid geen mondkapjes dragen. De bewakers en ander gevangenispersoneel doen dit wel.