De Koninklijke Marechaussee heeft woensdagavond een einde gemaakt aan een samenkomst van een grote groep taxichauffeurs in een loge op Schiphol, meldt de luchthavenpolitie donderdagochtend.

Volgens de marechaussee was op cameratoezichtbeelden te zien dat de chauffeurs dicht bij elkaar zaten en geen mondkapje droegen. Op het moment dat agenten wilden ingrijpen, probeerden enkele taxichauffeurs weg te rennen, aldus de marechaussee. Tegen twintig chauffeurs is proces-verbaal opgemaakt wegens het overtreden van de coronaregels.



Daarnaast bleek dat de chauffeurs in goederen handelden, die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. Nog eens vier personen zijn daarom aangehouden voor heling.