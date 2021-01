Enkele ministers van het kabinet van Donald Trump overwegen om het 25e amendement in te zetten om de zittende Amerikaanse president af te zetten, meldt CNN op basis van Republikeinse bronnen. Het zou nog om verkennende gesprekken gaan. Voor de afzetting is een meerderheid van de ministers nodig.

Volgens bronnen zijn al enkele Republikeinse senatoren ingelicht over de discussie die momenteel gaande zou zijn. Als Trump wordt afgezet, zal vicepresident Mike Pence zijn taken waarnemen.

Het 25e amendement kan worden ingezet als een zittende president niet meer in staat wordt geacht zijn of haar taken uit te voeren. Tot voor kort was dat ondenkbaar, maar Pence en Trump staan lijnrecht tegenover elkaar sinds de vicepresident weigerde om het vaststellen van de verkiezingsuitslag door het Congres te saboteren, zoals Trump van hem vroeg.