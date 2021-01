Burgemeester Muriel Bowser van Washington roept tijdens een persconferentie de inwoners van de Amerikaanse hoofdstad op rustig te blijven en hun huizen niet te verlaten. Ze heeft een avondklok ingesteld, die van kracht is van woensdag 18.00 uur tot donderdag 6.00 uur plaatselijke tijd.

Bowser bedankt de politiediensten van onder meer de stad Baltimore, die versterking hebben gestuurd naar Washington. De burgemeester noemt de acties van de relschoppers on-Amerikaans en strafbaar.

De politiechef van Washington bevestigt dat een persoon is neergeschoten in het Capitool.

Langzaam maar zeker neemt de politie de controle over het Capitool weer over op opmerkelijk voorzichtige wijze. Van zichtbare arrestaties is nog altijd geen sprake. Het bestormen van het Amerikaanse epicentrum van de democratie lijkt nog altijd vrij straffeloos te verlopen.

De Trump-aanhang lijkt vooral uit eigen beweging te vertrekken en niet door politie-ingrijpen. Hoewel de rust hierdoor lijkt terug te keren, beschrijven journalisten van CNN hoe de autoriteiten nog steeds lijnrecht tegenover de relschoppers staan. Het lijkt erop dat de agenten in de minderheid zijn. De voltallige Nationale Garde van Washington is onderweg naar het parlementsgebouw om te assisteren.

De oproerpolitie is inmiddels begonnen met het leegvegen van de omgeving van het Capitool. Op livebeelden is te zien hoe agenten in rijen optrekken en mensen dwingen het gebied te verlaten.