Premier Mark Rutte roept Donald Trump via Twitter op om aanstaand president Joe Biden zo snel mogelijk als de nieuwe Amerikaanse president te erkennen.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft in gesprek met Vancouver Radio zijn zorgen geuit over de bestorming in Washington. "Hopelijk komt alles snel terug bij het oude."

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas is minder mild in zijn oordeel. Maas schrijft op Twitter dat "ontvlambare woorden gewelddadige acties" kunnen uitlokken. Daarmee verwijst hij naar acties van president Donald Trump, die zijn achterban meermaals opriep om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. "Trump en zijn supporters moeten de verkiezingsuitslag accepteren", aldus Maas.



De secretaris-generaal van de NAVO slaat de ontwikkelingen in de hoofdstad van het machtigste land binnen de organisatie gade. Hij spreekt van "schokkende taferelen" en roept op de uitslag van de verkiezingen te respecteren.

De Britse premier Boris Johnson noemt de chaos in Washington "schandelijke taferelen. Hij zegt dat de Verenigde Staten voor democratie staat in de hele wereld en het belangrijk is dat vreedzame overdracht van macht plaatsvindt.