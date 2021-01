Intensivist Diederik Gommers heeft zelf het eerste coronavaccin toegediend in het Erasmus MC in Rotterdam, het ziekenhuis waar hij werkt. Hij heeft een verpleegkundige ingeënt. Daarna werden de rollen omgedraaid. Gommers kreeg van de verpleegkundige de tweede prik in het ziekenhuis.

"Mooi van de wetenschap en de farmaceutische industrie. Heel gaaf, echt heel gaaf. We hebben hier zo lang naartoe gewerkt. Ik zie dit als een nieuwe fase. We moeten ervoor zorgen dat we de komende maanden zo veel mogelijk mensen gevaccineerd krijgen. Dan pakken we ons gewone leven weer op", zei Gommers na de vaccinatie.



Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woonde de eerste vaccinatie in het Erasmus MC bij. "Het begin van het einde is begonnen. Dit is de weg uit de crisis", zei de minister over de vaccinaties. Het Erasmus MC vaccineert woensdag 250 medewerkers.