Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), zegt blij te zijn dat een tweede vaccin is goedgekeurd. Volgens De Boer is het "een extra middel om uit deze pandemie te komen. Maar ons werk zit er niet op. Ook na markttoelating houden we, net zoals bij alle medicijnen, de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin goed in de gaten."

Het Moderna-vaccin bestaat uit twee prikken, waar 28 dagen tussen zitten. Vanaf veertien dagen na het halen van de tweede prik zijn mensen maximaal beschermd tegen COVID-19.

Volgens het CBG is uit de onderzoeken gebleken dat het Moderna-vaccin een werking van 94,1 procent heeft bij mensen van achttien jaar en ouder. "Ook bij mensen in risicogroepen, zoals mensen met chronische longziekten, hartziekten, obesitas en leverziekten biedt het vaccin bescherming (90,9 procent)."



De verwachting is dat het vaccin ook kan voorkomen dat je ziek wordt van de Britse mutatie van het coronavirus. Net als bij Pfizer zijn er geen indicaties dat dit niet het geval is. Wereldwijd deden ongeveer 30.000 deelnemers mee aan het onderzoek naar het vaccin. De helft kreeg een placebo toegediend.