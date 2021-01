Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is woensdag afgenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal worden nog 2.827 COVID-19-patiënten verzorgd, 55 minder dan een dag eerder. Het merendeel van de coronapatiënten (2.131) wordt behandeld op reguliere ziekenhuisafdelingen, 28 minder dan gisteren.



Op intensivecareafdelingen liggen 696 COVID-19-patiënten. In het afgelopen etmaal werden 39 coronapatiënten opgenomen op ic's, maar het totale aantal daalde met 27; er zijn meer coronapatiënten ontslagen of overleden.

Verder worden ook 435 non-COVID-19-patiënten behandeld op de ic's, waarmee in totaal 1.131 ic-bedden bezet zijn.



In Duitsland worden nog altijd acht Nederlandse coronapatiënten behandeld op intensivecareafdelingen. Dat zijn er evenveel als gisteren.