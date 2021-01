Heel Engeland gaat weer in lockdown om het grote aantal coronagevallen door een zeer besmettelijke variant van het virus omlaag te krijgen. De strenge maatregelen, die al van kracht zijn voor zo'n 80 procent van de Engelse bevolking, gelden in ieder geval tot half februari.

Premier Boris Johnson sloeg maandagavond alarm over de virusvariant en de druk op de ziekenhuizen. Het land heeft het hoogste alarmniveau afgekondigd, omdat er een reëel risico bestaat dat de gezondheidszorg binnen een paar weken wordt overweldigd.



Vanaf dinsdag zijn de meeste scholieren aangewezen op afstandsonderwijs en wordt thuiswerken weer de norm. De premier bood de bevolking enige hoop door te wijzen op het relatief grote aantal vaccins dat in het Verenigd Koninkrijk is toegediend. Hij sprak over de "laatste fase van de strijd".