Kinderen staan voorlopig nog niet op het vaccinatieschema van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, meldt minister Hugo de Jonge.

Dat is omdat de coronavaccins niet getest zijn op mensen onder de achttien jaar. Hierdoor ontbreken klinische data vanuit deze doelgroep.



Mogelijk komen kinderen wel in aanmerking voor een vaccin als bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt dat kinderen vatbaarder zijn voor de nieuwe coronamutatie, die onlangs opdook in het Verenigd Koninkrijk. Deze variant sloeg onder meer toe op een basisschool in Bergschenhoek in de regio Rotterdam. Tot nu toe zijn slechts enkele besmettingen met de coronavariant bevestigd in Nederland.