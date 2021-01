Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), is "helemaal blij" met het besluit om woensdag al te beginnen met het inenten van ziekenhuis- en ambulancepersoneel. Dat is eerder dan gepland.

"Ik kan niet wachten tot we beginnen", aldus Gommers. Er kunnen vanaf woensdag 30.000 medewerkers in de acute zorg worden gevaccineerd. Dat is volgens hem precies genoeg en net op tijd. "Als zij gevaccineerd zijn, hebben ze over twee à drie weken voldoende afweer opgebouwd en loopt de uitval in de ziekenhuizen hopelijk terug." Gommers drong al langer aan op het vervroegd vaccineren van ziekenhuispersoneel.



Mocht over een aantal weken de Britse mutatie van het virus - die extra besmettelijk lijkt - in Nederland zijn opgerukt, dan is de uitval in de ziekenhuizen tegen die tijd in ieder geval zo laag mogelijk, zegt hij. "De situatie zoals die nu in het Verenigd Koninkrijk is, met een uit te hand lopend aantal besmettingen en enorme druk op de ziekenhuizen, wil ik hier echt voorkomen."