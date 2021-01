De avondklok in Aruba wordt verlengd vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen dagen.

De maatregel geldt nu in ieder geval tot en met 7 januari. Dat betekent dat niemand zonder toestemming tussen 23.00 en 5.00 uur de straat op mag. Alle winkels, restaurants en bars moeten om 22.00 uur dicht zijn.



Op 29 december waren 160 personen besmet op het eiland. Inmiddels zijn dat er 274. In september waren op het toppunt van de tweede golf meer dan zestienhonderd mensen besmet op het eiland, dat zo'n 100.000 inwoners telt. Tien mensen liggen nu met COVID-19 in het ziekenhuis, van wie drie op de intensive care. Sinds maart vorig jaar zijn er 49 mensen na een coronabesmetting overleden op het eiland.