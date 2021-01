Medewerkers in het onderwijs zouden eerder in aanmerking moeten komen voor een coronavaccin, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

"We snappen dat we niet tot de kopgroep behoren en dat de zorg eerst moet. Maar als we willen dat de boel straks weer volledig gaat draaien, dan moeten we ervoor zorgen dat het onderwijspersoneel zo snel mogelijk gevaccineerd wordt", zegt een woordvoerder. Daarbij wijst de AOb erop dat er maandag alweer fysiek lesgegeven wordt op scholen.



"Er wordt nu eigenlijk verplicht door de minister om eindexamenklassen fysiek les te geven. Daar zijn heel veel zorgen over", aldus de zegsvrouw. De AOb wil dat er ruimte komt om een deel van deze lessen online te geven. Volgens haar zijn "een heleboel leraren" bereid zich te laten vaccineren. "Maar er is ook nog veel onrust, onder meer over de nieuwe variant van het virus. Dat roept veel vragen op."



Onderwijsbonden deden al eerder de oproep om onderwijspersoneel voorrang te geven bij het vaccineren. Vorige week vroeg vakbond Leraren in Actie om een opschorting van het fysieke onderwijs aan examenleerlingen.