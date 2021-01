Een recordaantal Belgen meende vorig jaar een ufo te hebben gezien. Dat is onder meer te danken aan het coronavirus, denkt het Belgische meldpunt voor deze niet-geïden­ti­fi­ceerde vliegende voorwerpen.

Het meldpunt, dat sinds 2007 bestaat, ontving vorig jaar 446 meldingen, 64 procent meer dan het jaar ervoor. Het waren er nooit eerder zo veel. Vooral in maart en april was het raak. Het weer was vaak helder, SpaceX lanceerde een aantal satellieten die voor ufo's werden aangezien en mensen tuurden mogelijk vaker naar de hemel dan andere jaren. Ze zaten volgens het meldpunt immers veel thuis.



Bijna de helft van de melders sloeg hoogstwaarschijnlijk aan op het internationale ruimtestation ISS of een satelliet, concludeert het meldpunt na onderzoek. Maar ook ballonnen, vliegtuigen en vogels werden voor ufo's aangezien.



Voor bijna 14 procent van de meldingen is echter geen aannemelijke verklaring gevonden, zoals voor een "vreemd wit V-vormig voorwerp" dat vlak bij Antwerpen werd waargenomen.