Een 82-jarige man is de eerste persoon in het Verenigd Koninkrijk die het coronavaccin van AstraZeneca en University of Oxford toegediend heeft gekregen.

Het gaat volgens gezondheidsdienst NHS om de gepensioneerde Brian Pinker, die al jaren wordt behandeld vanwege een nieraandoening.

Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land dat het vaccin in gebruik neemt. De gezondheidsdienst noemt de vaccinatie van Pinker "een nieuwe wereldprimeur voor de NHS" en "een grote mijlpaal" in het vaccinatieprogramma.