Duizenden medewerkers die werkzaam zijn in verpleeghuizen ontvangen vanaf maandag via hun werkgevers een uitnodiging om zich binnenkort te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het inenten begint op vrijdag 8 januari in Houten, Veghel en Rotterdam. Amsterdam, Drenthe en Haaglanden volgen op 11 januari, de overige GGD-regio's op 15 januari.

GGD GHOR Nederland opent maandag om 8.00 uur het callcenter. Tweeduizend medewerkers zitten klaar om afspraken in te plannen voor de vaccinaties, die vanaf vrijdag plaats zullen vinden. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

In de vaccinatiestrategie van het kabinet wordt eerst verzorgend personeel in verpleegtehuizen ingeënt, daarna de in die tehuizen wonende ouderen.

Ook mensen die in de acute zorg werken, worden zo snel mogelijk gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdeling werken, maar ook ambulancepersoneel. Huisartsen zullen eveneens met prioriteit gevaccineerd worden.