De landelijke lockdown in Duitsland wordt waarschijnlijk verlengd tot na 10 januari. Het coronavirus grijpt volgens Duitse topfunctionarissen nog steeds te snel om zich heen. Mogelijk valt het besluit al komende dinsdag.

"De cijfers zijn nog steeds te hoog", zei Jens Spahn, minister van Volksgezondheid, zaterdagavond op de Duitse zender RTL. Hij benadrukte dat de cijfers duurzaam omlaag moeten. "Dat is beter dan te vroeg versoepelen en een paar weken later weer in moeilijkheden komen."



Vlak voor de Kerst verscherpte Duitsland de maatregelen en sloot onder meer restaurants en de meeste winkels. Momenteel blijft het aantal positieve tests stijgen en zijn er verschillende dagen meer dan duizend sterfgevallen gemeld. Lokale autoriteiten verwachten dat het effect van Kerst op de infectiecijfers pas volgende week te merken is en het effect van Nieuwjaar pas de week daarop.