Vrijwel alle internisten twijfelen niet of zij zich laten vaccineren, blijkt uit een peiling van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) onder ruim tweeduizend internisten. Van hen liet 97 procent weten zich direct te laten vaccineren als dat mogelijk is.

"Het feit dat zo'n hoog percentage van de internisten niet twijfelt om gevaccineerd te worden, is een belangrijk signaal over het vertrouwen in het vaccin", zegt directeur Samara de Jong-Jaber van de vereniging.



Internisten vallen onder het acute zorgpersoneel, die vanaf komende week al kunnen worden gevaccineerd. "Daar zijn we heel blij mee", aldus de directeur. "We behandelen patiënten op de SEH's (spoedeisende hulp), de verpleegafdelingen en de intensive care en het is belangrijk dat we dat kunnen blijven doen." Hoe eerder zij worden ingeënt, hoe lager het ziekteverzuim en hoe kleiner de kans dat ze patiënten besmetten.