Huisartsen zijn in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vaccinatiebeleid. Volgens een tweet van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) worden daarover waarschijnlijk zondag nog spijkers met koppen geslagen.

De LHV meldt contact met het ministerie te hebben opgenomen omdat de huisartsen - "die ook een belangrijke rol spelen in de spoedzorg" - niet zijn genoemd in de vaccinatievoorrangsplannen van zaterdag.



Zaterdag werd bekend dat het kabinet bij het vaccineren toch voorrang gaat geven aan mensen die in de acute zorg (zoals de intensive care, spoedeisende hulp en ambulance) werken. Dit moet ervoor zorgen dat voldoende zorgpersoneel voorhanden blijft als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft oplopen.



De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen noemde dit fantastisch nieuws en ook ic-voorman Diederik Gommers reageerde verheugd. De voorbereiding van de snellere invoering kost wel even tijd en vaccineren zal niet voor 8 januari gebeuren, zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Kuipers en Gommers hadden al aangedrongen op snellere vaccinatie van zorgpersoneel.



De huisartsen melden dat er zaterdag intensief overleg is geweest met het ministerie over het moment waarop ook huisartsen gevaccineerd gaan worden. De LHV hoopt de afspraken hierover zondag af te ronden.