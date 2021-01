Basisscholen in Londen gaan vanaf maandag nog niet open, heeft de regering besloten. Daarnaast zijn reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk voorlopig niet meer welkom in Turkije.

In eerste instantie zouden scholen in Londen na het weekend weer openen, maar dit kwam op veel kritiek van bestuurders te staan. "De overheid is eindelijk bij zinnen gekomen, en is 180 graden gedraaid. Alle basisscholen in Londen worden gelijk behandeld. Dit is de juiste beslissing", zegt burgemeester Sadiq Khan op Twitter.



Kinderen van wie de ouders een essentieel beroep hebben, mogen vanaf maandag wel weer naar school.

Het besluit van Turkije om reizigers te weren uit het Verenigd Koninkrijk is genomen nadat vijftien reizigers vanuit het VK de meer besmettelijke variant van het coronavirus onder de leden bleken te hebben. Volgens de Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca zijn de vijftien personen in quarantaine gegaan, net als mensen met wie ze in contact zijn geweest.



Reizigers naar Turkije moeten een negatieve coronatest laten zien voor ze het land in mogen. Turkije heeft lockdowns die alleen in het weekend van kracht zijn.



Het land met 83 miljoen inwoners heeft meer dan 2,2 miljoen coronagevallen geregistreerd, ruim 21.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.