Sinds vanmiddag is er in de Haagse wijk Duindorp een gemoedelijk straatfeest aan de gang, meldt AD. Daarbij wordt de 1,5 meter niet in acht genomen en staan mensen dicht op elkaar. Volgens de politie gaat het om een vooraf aangekondigde demonstratie en wordt er niet ingegrepen.

"Zo'n feestende menigte op het plein en de politie die er vriendelijk omheen staat en het feest gedoogt", zegt een omstander tegen de krant. "Ik vind het mooi dat de jongens een alternatief vinden in deze tijden. En natuurlijk zijn die knallen soms wat te hard en suizen mijn oren nu nog na, maar het hoort er allemaal bij.''

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een vooraf aangekondigde demonstratie en wordt er niet ingegrepen. Er zou geen sprake zijn van een gevaarlijke situatie of het verstoren van de openbare orde. Ook heeft het handhaven van de coronamaatregelen "vandaag niet de hoogste prioriteit".



Wel blijft de politie de hele avond aanwezig. "Maar als het gaat zoals het nu gaat, dan grijpen we niet in."