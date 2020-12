De Britse mutatie van het coronavirus is vastgesteld bij vier verpleegkundigen van het Amsterdam UMC, meldt het ziekenhuis vanavond. Voor zover bekend zijn er geen patiënten van deze afdeling met de variant besmet geraakt.

Het betreft medewerkers van de afdeling orthopedie/traumatologie op de locatie AMC. Van vier andere besmette verpleegkundigen daar is het nog onduidelijk of ze de Britse variant hebben opgelopen.



"Op de afdeling orthopedie/traumatologie zijn extra acties ingezet om de naleving van de basis infectiepreventiemaatregelen aan te scherpen", schrijft het ziekenhuis op zijn website. "Bovendien wordt twee keer per week al het verpleegkundig personeel van deze afdeling dat geen klachten heeft en dat geen COVID heeft doorgemaakt, getest."