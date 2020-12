De Surinaamse politie heeft woensdagavond voor het eerst boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de avondklok hielden of andere coronaregels overtraden, schrijft Waterkant.

Het gaat om negen boetes, waarvan de hoogste 3.000 Surinaamse dollar (zo'n 170 euro) bedroeg voor het openhouden van commerciële of andere ruimtes.



Vorige week vervroegde de Surinaamse regering de avondklok van 21.00 uur naar 19.00 uur. Sinds kort kunnen dankzij een nieuwe wet die veel vertraging opliep ook in Suriname boetes uitgedeeld worden voor overtredingen van de coronamaatregelen.



In Suriname steeg het aantal coronagevallen woensdag met 83 naar 6.181. Het officiële dodental als gevolg van het virus nam met 1 toe naar 121.