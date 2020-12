In Zaandam, Dordrecht, Vlissingen en Zoetermeer zijn teststraten uit voorzorg dichtgegaan vanwege de storm die zondag woedt. In Vlissingen gaat een teststraat die normaal vanuit tenten opereert dicht. Mensen die zich willen laten testen, worden doorgestuurd naar de Zeelandhallen in Goes.

In Zoetermeer is een coronatestlocatie uit voorzorg dichtgegaan vanwege de storm. De testlocatie staat buiten op een parkeerplaats en vanwege de harde wind was het niet verantwoordelijk om open te gaan, meldt Omroep West. Alle mensen die zondag getest zouden worden, zijn doorverwezen naar andere teststraten.



Mensen die een afspraak hadden om zich te laten testen in Dordrecht worden gebeld om een andere afspraak in te plannen.