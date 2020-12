De Europese politiedienst Europol waarschuwt bij de start van de coronavaccinatiecampagne in een aantal Europese landen voor fraudeurs. "Het is een reëel gevaar dat criminelen de enorme vraag naar coronavaccins proberen uit te buiten", zegt directeur Catherine De Bolle zondag tegen Duitse kranten.

Daar zijn volgens De Bolle al concrete aanwijzingen voor. "Op sociale netwerken wordt al geadverteerd. Degenen die erop ingaan krijgen of helemaal niets geleverd na betaling, ofwel krijgen ze nepvaccins. Als je het slachtoffer wordt van deze oplichterij, kan dat natuurlijk ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid."



Europol heeft volgens De Bolle de lidstaten al opgeroepen waakzaam te zijn. Ze zei ook dat de autoriteiten voorbereid moeten zijn op pogingen tot diefstal van vaccins. "In de eerste lockdown richtten bendes zich bijvoorbeeld op het stelen van zendingen mondmaskers. Dat is nu ook een gevaar met vaccins."



"Europol is bezig met het identificeren van mogelijke hotspots waar een bijzonder hoog risico op gerelateerde misdrijven zou kunnen bestaan. Er is ook speciale politiesamenwerking in de EU om de transporten te beschermen", zei De Bolle.