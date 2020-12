In Duitsland is voor het eerst iemand ingeënt tegen het coronavirus. De 101 jaar oude Edith Kwoizalla uit Halberstadt kreeg zaterdag, op Tweede Kerstdag, het vaccin toegediend. Dat is een dag eerder dan het geplande begin van de vaccinatie in Duitsland.

De bejaarde vrouw glimlachte volgens aanwezigen achter haar mondkapje tijdens de vaccinatie, schrijft Bild. "Elke dag dat we wachten is een dag te veel", zei verpleegkundige Tobias Krüger. Van de 59 bewoners van het seniorencentrum in de deelstaat Saksen-Anhalt zijn er 40 ingeënt, evenals 10 medewerkers, aldus de Duitse krant.



De officiële start van de vaccinatie in Duitsland staat voor zondag gepland. Mensen boven de 80, verpleegkundigen en ziekenhuispersoneel met een verhoogd risico, worden als eerste ingeënt. Ook Hongarije voerde zaterdag een eerste vaccinatie uit, terwijl veel andere EU-landen zaterdag de eerste doses van het Pfizer-vaccin ontvingen.