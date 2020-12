Kort voor de eerste coronavaccinaties in de Europese Unie, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie de hoop te hebben dat alles in het komende jaar weer normaler gaat verlopen. "De vaccinaties zullen helpen om geleidelijk aan terug te keren naar ons normale leven", aldus de EC-voorzitter.

Als er genoeg mensen gevaccineerd zijn, vervolgt Von der Leyen in een video op Twitter, kunnen de mensen weer gaan reizen, vrienden en familie zien en de vakantie normaal doorbrengen. "Maar tot die tijd moeten we voorzichtig blijven." Volgens Von der Leyen worden in veel landen vandaag vaccins geleverd, en beginnen landen morgen met het vaccineren tegen COVID-19. Het vaccin zal op hetzelfde moment beschikbaar zijn in alle 27 EU-landen, aldus de EC-voorzitter.



Nederland begint op 8 januari met de vaccinatiecampagne. Onder meer Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Griekenland starten zondag.