In het laatste etmaal zijn 317 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en 41 op een intensivecareafdeling, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De totale ic-bezetting staat op nu 593. Dat is drie meer dan donderdag.

Het aantal coronapatiënten op een normale ziekenhuisafdeling is nu 1.704 en dat is 8 minder dan een dag eerder. De totale ziekenhuisbezetting met COVID-19-patiënten in Nederland is vrijdag 2.297, 5 minder dan de vorige dag.



Het LCPS meldt dat in de afgelopen 24 uur tien personen verplaatst moesten worden naar een andere regio. Er werd één Nederlandse coronapatiënt opgenomen op de intensive care in Duitsland. Het totale aantal Nederlandse COVID-19-patiënten in Duitsland is nu zeven, één meer dan donderdag.