In een woonzorgcentrum in het Belgische Mol zijn nog eens vijf bewoners overleden na een bezoek van een hulpsinterklaas die niet wist dat hij besmet was met het coronavirus.

Daarmee loopt het dodental na de goedbedoelde activiteit op tot achttien. Gevreesd wordt dat er nog meer coronagerelateerde sterfgevallen bijkomen, omdat van de 170 bewoners er zeker 121 geïnfecteerd raakten.



De vijf bewoners zijn allemaal in het afgelopen etmaal overleden. Donderdagavond schreven Belgische media nog over dertien coronadoden. Het gemeentebestuur waarschuwde toen al dat het verpleeghuis "een zware periode" tegemoet ging.



Dat komt mede doordat er ook een tekort aan verzorgers dreigt. In de laatste twee weken testten 36 medewerkers positief op het coronavirus. Volgens Het Laatste Nieuws heeft het woonzorgcentrum de hulp ingeschakeld van het Rode Kruis, Defensie en het gemeentebestuur, om het personeelstekort op te vangen.