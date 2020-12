Een Mexicaanse zorgmedewerker ontving vrijdag als eerste persoon in Latijns-Amerika een vaccin tegen het coronavirus, schrijft BBC News.

Mexico maakt, evenals Nederland, gebruik van het middel van Pfizer en BioNTech. Met ruim 120.000 doden is Mexico statistisch gezien een van de zwaarst getroffen landen wereldwijd. Het land wil alle zorgmedewerkers vóór april hebben gevaccineerd. Tot dusver heeft het land 3.000 van de bestelde 34 miljoen vaccindoses ontvangen.

Ook in Costa Rica, Chili en Argentinië is het vaccinatieproces van start gegaan. Het laatstgenoemde land maakt gebruik van het Russische vaccin Spoetnik V, dat nog door de Wereldgezondheidsorganisatie getoetst moet worden. Rusland claimt een effectiviteit van ruim 90 procent, maar heeft tijdens de ontwikkeling van het vaccin weinig onderzoeksdata gedeeld. Argentinië heeft 300.000 doses ontvangen.



Brazilië, het zwaarst getroffen land in Latijns-Amerika, begint in februari met het inenten van de bevolking. President Jair Bolsonaro wil zelf geen vaccinatie, omdat hij vermoedt dat hij immuun is voor het coronavirus, na zijn eerdere besmetting dit jaar.