Paus Franciscus geeft zijn traditionele zegen Urbi et Orbi (voor de stad en de wereld) dit jaar niet vanaf het pauselijke balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Vanwege het coronavirus ziet de zegen er anders uit. De paus blijft binnen.

Op 25 december geeft de paus om 12.00 uur vanuit de Aula der Zegeningen in het Apostolisch Paleis zijn kerstboodschap. Door de maatregel zullen er geen duizenden mensen zijn toespraak bijwonen op het Sint-Pietersplein. De woorden van de paus zijn over de hele wereld via tv en radio te volgen.



De kerstnachtmis, die ieder jaar op Kerstavond wordt gehouden, werd dit jaar ook met twee uur vervroegd naar 19.30 uur. Op die manier was de mis afgelopen voordat de avondklok om 22.00 uur in Italië donderdag inging.



Kerst zal dit coronajaar authentieker zijn dan andere jaren en minder commercieel, zei paus Franciscus eerder deze maand. Volgens het hoofd van de katholieke kerk wordt Kerstmis dit jaar gevierd met "beperkingen en onbehagen". Hij hoopt dat de viering van de geboorte van Jezus Christus daardoor "religieuzer, authentieker en echter" wordt.