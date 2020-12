Gestrande vrachtwagenchauffeurs in het Engelse Kent zijn dinsdagavond verrast met meer dan duizend gratis maaltijden, schrijft Daily Mail. Die werden gebracht door vrijwilligers van de sikhgemeenschap en spelers van de lokale voetbalvereniging.

Vanwege de coronamutatie die bij veel Britten is aangetroffen, voerde Frankrijk een inreisverbod in. Daily Mail schrijft dat meer dan 2.800 vrachtwagenchauffeurs vervolgens vast kwamen te zitten in Kent. Ze konden in de omgeving geen eten kopen.

Het Britse dagblad meldt dat een grote groep sikhs maaltijden heeft gebracht. Daarnaast bezorgde een lokale voetbalclub pizza's.



De Franse autoriteiten hebben later aangekondigd dat gestrande reizigers hun reis naar Frankrijk mogen voortzetten, maar alleen als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien.