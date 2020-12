Zwitserland is woensdag op meerdere plekken in het land begonnen met het inenten van burgers tegen COVID-19. Een negentigjarige vrouw die in een verpleeghuis bij de stad Luzern woont, is als eerste persoon ingeënt.

Zwitserland gaf zaterdag groen licht voor het gebruik van het vaccin van de bedrijven BioNTech en Pfizer. De eerste 110.000 doses van dat middel zijn dinsdag aangekomen. Het leger is ingeschakeld om te helpen bij de distributie van het middel.

Ouderen en mensen die als gevolg van gezondheidsproblemen extra kwetsbaar zijn, komen eerst in aanmerking voor een inenting. Daarna volgen zorgverleners en mensen die een huishouden vormen met kwetsbare mensen.

Steeds meer Europese landen beginnen mensen in te enten met het coronavaccin van BioNTech en Pfizer. Het Verenigd Koninkrijk begon daar eerder deze maand mee en had toen een wereldprimeur. Servië, dat net als Zwitserland geen lid is van de EU, wil donderdag beginnen met vaccineren.

EU-burgers moeten nog even geduld hebben. De Europese toezichthouder EMA en de Europese Commissie keurden het vaccin maandag goed. Meerdere EU-lidstaten willen op 27 december gaan vaccineren. Nederland begint op 8 januari.