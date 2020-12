De Britse en de Franse autoriteiten zijn overeengekomen dat ook het vrachtverkeer dat nog aan de Britse zijde van het Kanaal stilstaat Frankrijk weer in kan, meldt nieuwszender Sky News. Wel moeten de vrachtwagenchauffeurs een sneltest ondergaan en negatief op het coronavirus testen.

De weg naar Frankrijk was enkele dagen geblokkeerd uit vrees voor de verspreiding van een gemuteerde variant van het virus. Eerder op dinsdagavond maakte de Franse premier Jean Castex bekend dat Fransen en andere EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk vanaf woensdag naar Frankrijk mogen reizen, maar alleen als ze een negatieve testuitslag kunnen overleggen.

Vrachtwagens worden tot Frankrijk toegelaten als de inzittenden negatief zijn getest op het coronavirus. De haven roept vrachtwagenchauffeurs op naar het nabijgelegen vliegveld te rijden om een sneltest te ondergaan. Dat geldt niet voor de chauffeurs die al in de enorme file op de M20 staan. Zij worden ter plaatse getest.

Het Britse leger, de National Health Service (NHS) en teams die bron- en contactonderzoek doen, gaan als onderdeel van het Brits-Franse akkoord meerdere testfaciliteiten inrichten in de zuidoostelijke regio Kent. Daar staan zo'n 2.800 vrachtwagens momenteel nog vast.

De Britse minister van Transport Grant Shapps reageerde dinsdagavond opgelucht. "We hebben vandaag goede vooruitgang geboekt met de Franse regering", aldus Shapps. Zijn ministerie stelt dat het met de sneltests mogelijk is om binnen een half uur de uitslag te hebben, terwijl dat bij een PCR-test 24 uur in beslag neemt. Het departement meldt dat de overeenkomst op 31 december wordt geëvalueerd.