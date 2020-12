Het Britse farmaciebedrijf AstraZeneca, dat samen met de University of Oxford een coronavaccin heeft ontwikkeld, zegt dat het vaccin ook kan voorkomen dat mensen ziek worden van het gemuteerde virus dat onlangs in het Verenigd Koninkrijk is aangetroffen.

Dat zou blijken uit studies die het bedrijf heeft uitgevoerd. Volgens AstraZeneca zijn de veranderingen in de genetische code van deze nieuwe virale stam niet in staat de structuur van de proteïne te veranderen en werkt het vaccin dus ook bij het gemuteerde virus.



Nederland en andere Europese landen hebben in oktober alvast 300 miljoen doses besteld bij AstraZeneca. Die worden daadwerkelijk afgenomen als het vaccin zich heeft bewezen. De Europese Commissie heeft met vijf andere fabrikanten soortgelijke deals gesloten.