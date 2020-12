De overheid wil in paginagrote advertenties in de landelijke dagbladen de bevolking geruststellen over het coronavaccin dat afgelopen maandag ook voor gebruik in de Europese Unie is goedgekeurd. Het Rijk stelt dat het vaccin van Pfizer-BioNTech zorgvuldig is ontwikkeld en dat het vaccineren in Nederland op 8 januari kan beginnen.

"Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) keuren een vaccin alleen goed als de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid zijn aangetoond. En dat is dus nu voor dit vaccin een feit", staat in de advertentie.



"Coronavaccins moeten voldoen aan dezelfde strenge eisen als andere vaccins. Veiligheid staat voorop. De ontwikkeling en beoordeling gaan sneller dan gebruikelijk. Dat kan omdat wereldwijd onderzoeken naar vaccins gelijktijdig worden uitgevoerd en kennis wordt gedeeld. Dat scheelt tijd."



"Met een vaccinatie tegen COVID-19 bescherm je uiteindelijk jezelf, maar ook je familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je heen", zo is verder te lezen. "Zo zorgt vaccineren ervoor dat we stapje voor stapje meer vrijheid terugkrijgen."



In de advertentie wordt gemeld dat zorgmedewerkers die met ouderen en kwetsbare personen werken als eersten aan de beurt zijn. Maandag meldde vakbond FNV dat veel van deze zorgmedewerkers het vaccin niet willen of er nog over twijfelen.