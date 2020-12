Zorgmedewerkers willen zich niet zomaar laten inenten tegen COVID-19, blijkt volgens FNV uit een peiling. "Zorgmedewerkers die er niet positief tegenover staan, voelen zich proefkonijnen of vinden het spannend als eersten aan de beurt te zijn", zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV in het AD.

In een peiling onder ruim negenduizend werknemers van FNV zegt 18 procent nog te twijfelen, laat 13 procent weten waarschijnlijk geen prik te halen en wil ruim een vijfde de inenting sowieso niet. In de leeftijdsgroep tot en met dertig jaar zegt slechts een kwart zich te laten vaccineren.

Volgens Jong moet het kabinet snel de vragen van het zorgpersoneel beantwoorden. Zij worden in Nederland als eersten gevaccineerd. De werknemers "missen goede wetenschappelijke uitleg en vinden dat het vaccin in wel erg korte tijd is ontwikkeld", zegt Jong tegen de krant.

"Veel zorgmedewerkers voelen zich onder druk gezet om de vaccinatie te nemen. Ze willen zich niet gedwongen voelen en daar steunen wij ze in. Je mag ze niet direct of indirect dwingen. Deze mensen snappen ook dat ze met kwetsbare ouderen werken, maar hebben zorgen over hun eigen gezondheid."

Het kabinet wil in januari beginnen met vaccineren. De FNV-vicevoorzitter verwacht dat veel zorgmedewerkers nog voor die tijd zijn over te halen. "Het is twee voor twaalf, maar ik denk dat het in korte tijd vlot te trekken is. Als mensen de informatie over het vaccin nog niet goed begrijpen, ligt dat niet zozeer aan hen, maar is er misschien niet goed gecommuniceerd", aldus Jong, die wil dat er een betere voorlichting komt. "Let wel: de grootste groep wil zich wél laten vaccineren."