Door het coronavirus blijft het ook de komende jaren druk in de Nederlandse ziekenhuizen, vooral in de winter, zeggen artsen zaterdag in het AD. De artsen denken dat COVID-19 een vergelijkbaar verloop zal hebben als de griep en pleiten daarom voor speciaal "winterpersoneel".

"De golf zal minder groot worden dan nu, maar 's winters zal corona terugkomen", zegt Hans Kuijsten, intensivist in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. "Je moet toe naar seizoensarbeiders in de zorg." Kuijsten denkt aan een systeem waarbij mensen in de winter als 'reservist' op de intensive care kunnen werken.



Peter van der Voort, hoofd ic bij het UMC Groningen, zou in zijn ziekenhuis graag een reserve-ic creëren. "Die kun je in normale tijden voor iets anders gebruiken, maar als de nood aan de man is, als ic. Daarvoor heb je een flexibele schil van personeel dat ook een ic-basis heeft nodig."