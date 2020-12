Een deel van de Australische stad Sydney moet de komende dagen in lockdown omdat het coronavirus er weer is opgedoken. Voor de nieuwe uitbraak had Australië juist twee weken zonder binnenlandse besmettingen achter de rug.

De afgelopen dagen zijn aan de noordkant van Sydney tot nog toe 39 besmettingen aan het licht gekomen. Ongeveer een kwart miljoen inwoners van de grootste stad van Australië moeten uit voorzorg tot en met woensdagavond zoveel mogelijk thuisblijven. Alleen voor boodschappen, medische zorg en werk mogen ze de deur uit. Publieke voorzieningen en de horeca zijn tijdelijk dicht.



Premier Gladys Berejiklian van de deelstaat New South Wales roept ook inwoners van de rest van Sydney op zoveel mogelijk thuis te blijven. "Ga de komende dagen alsjeblieft niet de deur uit, tenzij het echt moet", zei ze.



Australië heeft het coronavirus effectief bestreden door grenzen te sluiten, lockdowns in te stellen, veel te testen en mensen op te roepen afstand van elkaar te houden. In de aanloop naar Kerst waren diverse regels versoepeld. Op regionaal niveau zijn vanwege de laatste uitbraak weer nieuwe reisbeperkingen ingesteld, waardoor de reisplannen van duizenden mensen in de war zijn gestuurd.