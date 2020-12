Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 6.682 nieuwe positieve tests gemeld. Dat is fors minder dan de afgelopen zeven dagen, toen gemiddeld 8.295 positieve tests werden gemeld. De cijfers van de afgelopen twee dagen zijn echter niet compleet, laat het RIVM in de weekupdate weten.

Het registratiesysteem van de GGD is sinds zondag overbelast, waardoor er sprake is van een onderrapportage.



NU.nl kijkt naar het gemiddelde cijfer van de zeven voorgaande dagen om een beter beeld te schetsen van het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland. Vanwege de schommeling van de dagcijfers is het volgens het RIVM beter om naar de weekcijfers te kijken.



Nog eens 86 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het officiële dodental in Nederland passeerde zaterdag de tienduizend, hoewel het werkelijke aantal coronagerelateerde sterfgevallen waarschijnlijk al de dertienduizend gepasseerd is. Dat blijkt uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat rekening houdt met oversterfte in Nederland.