Debatten in de Tweede Kamer gaan alleen door als die strikt noodzakelijk zijn, ook met het oog op de voorbeeldfunctie van de volksvertegenwoordiging. Voorzitter Khadija Arib meldt dit vandaag in een reactie op de nieuwe lockdownmaatregelen.

In deze laatste week voor het kerstreces zijn na overleg met fractie- en commissievoorzitters flink wat agendawijzigingen doorgevoerd. Er is nog wel een plenair debat toegevoegd over de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Ook zetten parlementaire onderzoekscommissies hun werk gewoon voort.



De Tweede Kamer komt op 12 januari weer bijeen. Ook dan wordt kritisch gekeken welke debatten noodzakelijk zijn, aldus Arib. Op de dag na de coronapersconferentie van premier Mark Rutte in de week van 12 januari zal niet gedebatteerd worden zoals normaal wel het geval is. Ook krijgen de Kamerleden geen technische briefing over het coronavirus.



Tijdens de eerste coronagolf kwam de parlementaire democratie bijna stil te liggen. Er werd door de Kamerleden zo goed als alleen nog vergaderd over ontwikkelingen rond het coronavirus.