De GGD's gaan het personeel van verpleeghuizen in zes weken met het coronavaccin inenten, zegt André Rouvoet van GGD GHOR in het radioprogramma 1 op 1. De voorzitter van de koepelorganisatie zegt verder dat er geen zorgen zijn over de bezetting van de vaccinatielocaties.

De beoordeling van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech, dat uit twee prikken bestaat, wordt deze maand nog afgerond door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA). De eerste 225.000 doses gaan naar medewerkers van verpleeghuizen.

Zij zullen in de loop van januari de eerste prik krijgen. Hiervoor zijn volgens Rouvoet drie weken nodig. Vervolgens wordt in februari begonnen met de tweede prik, waarvoor opnieuw een periode van drie weken is uitgetrokken. Het zorgpersoneel wordt op 25 locaties in het land gevaccineerd, die bemand worden door dertig GGD-medewerkers.