Nederlandse funshoppers zijn in België niet welkom, heeft de Belgische premier Alexander De Croo zijn Nederlandse collega Mark Rutte op het hart gedrukt.

België hoopt Nederlanders ervan te weerhouden de grens over te steken, nu de winkels in Nederland dicht moeten. De Croo belde dinsdagochtend met Rutte, twittert hij.

De Belgische premier heeft er nog eens op gewezen dat funshoppen "in België verboden is". De winkels zijn dan wel open, maar Belgen mogen niet gezellig samen winkelen - hooguit een half uur in je eentje de schappen door, meer zit er niet in.