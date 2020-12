Komende week is er waarschijnlijk weer een coronapersconferentie, melden Haagse bronnen aan persbureau ANP. Mogelijk is die komende dinsdagavond al.

De persconferentie volgt op een extra ingelast 'Catshuisberaad'. Morgen komt een groot deel van het kabinet bijeen in het Catshuis, de ambtswoning van premier Rutte, om zich door experts van het Outbreak Management Team te laten informeren over de stand van zaken en om eventuele extra maatregelen te bespreken. In de eerste coronagolf was er standaard elke zondag een Catshuisberaad, in deze tweede golf is dat alleen voorafgaand aan een ingeplande persconferentie. Dat er nu een overleg werd bekendgemaakt zonder dat er al een persconferentie op de agenda stond, kwam dus als een verrassing.