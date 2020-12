Koffieliefhebbers in Tsjechië zullen het op straat voorlopig even zonder hun lievelingsdrank moeten stellen. In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus hebben de autoriteiten een verbod afgekondigd op coffee-to-go.

Dachten veel Tsjechen dat de donderdag aangenomen resolutie per abuis koffie in een bekertje bevatte, nu blijkt het de regering toch ernst te zijn.



"Dit is geen vergissing: de bedoeling is dat we niet rondlopen op kerstmarkten of op straat met bekers en eten in onze handen", aldus de minister van Volksgezondheid Jan Blatny vrijdagavond laat. Zaterdag reageerden op nieuwssites veel Tsjechen verontwaardigd. "Dit is echt een aanfluiting", schreef een van hen. "Ik heb 's ochtends geen tijd om voor mijn werk in een café te gaan zitten", klaagde een ander. Anderen reageerden sarcastisch. "Dit gaat ons zeker helpen beschermen tegen de pandemie."



De resolutie was ook niet duidelijk voor alle kabinetsleden. Sommigen, zoals minister van Handel Karel Havlicek, droegen bij aan de verwarring. Hij dacht dat mensen gewoon nog koffie konden krijgen als de beker "mee naar huis ging in een zakje".