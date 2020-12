Het RIVM maakt zaterdag melding van 9.182 positieve coronatests en 53 coronagerelateerde sterfgevallen. Daarmee is het door het RIVM geregistreerde dodental officieel de tienduizend gepasseerd. Uit oversterftecijfers van het CBS blijkt echter dat Nederland al veel meer overleden coronapatiënten telt: het statistiekbureau houdt rekening met ruim dertienduizend doden.

Het cijfer van het CBS is gebaseerd op alle sterfgevallen waarbij is vastgesteld dat de patiënt COVID-19 had en op meldingen van behandelend artsen en schouwartsen die concluderen dat COVID-19 de doodsoorzaak was bij hun patiënt.

Volgens woordvoerder Tanja Traag oversteeg het dodental de tienduizend al tijdens de eerste coronagolf. Daarbij benadrukt ze dat het CBS ook in de gaten houdt of er mogelijk andere oorzaken van de oversterfte zijn. "Maar dat is vooralsnog niet het geval."

Tijdens de zomer was het statistiekbureau extra voorzichtig, omdat de oversterfte ook kon worden toegeschreven aan de hitte.